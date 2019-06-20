Поліція опублікувала відео обшуків будинку, в якому знайшли тіло Дарії Лук'яненко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Поліція опублікувала відео обшуків домоволодіння у селі Іванівці, в якому знайшли тіло Дарії Лук'яненко. Про це інформує прес-служба Поліції Одеської області, передає УНН.
“При відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища
В результаті обшуку поліцейські виявили йморівно тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко”, — йдеться у повідомленні.
“Власника будинку як основного підозрюваного доставляють до відділку поліції для допиту”, — додали поліцейські.
Нагадаємо, чоловіку, який хотів виманити гроші у матері раніше зниклої, а нині знайденої мертвої Дарії Лук’яненко, обрали запобіжний захід — арешт.
Як повідомляв УНН, при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результі обшуку поліцейські виявили ймовірне тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко. Після чого, В’ячеслав Аброськін підтвердив те, що поліція знайшла тіло дівчинки.
Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка. До пошуків залучили авіацію. Під час пошуків Дарії знайшли свіжу могилу. Пошуки зниклої тривають, поліція допитала свідків та очевидців.