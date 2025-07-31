Полиция Киева закрыла дело о нанесении ножевого ранения журналисту Юрию Макарову
Киев • УНН
Расследование нападения на журналиста Юрия Макарова завершено: по данным полиции, он сам нанес себе ранения.
В Киеве правоохранители завершили расследование по делу о нанесении ножевого ранения журналисту в апреле этого года. Речь идет о деле о нанесении телесных повреждений Юрию Макарову, пишет УНН со ссылкой на собственные источники и на полицию Киева.
Детали
Напомним, событие произошло возле одного из жилых комплексов Соломенского района вечером 16 апреля. По словам потерпевшего, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего 69-летний журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки
Отмечается, что во время следствия правоохранители тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент, благодаря которому выяснилось, что в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было.
Полиция изъяла вероятное орудие преступления – нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу. По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно
Кроме того, потерпевший прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент причинения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия.
Потерпевший признал выводы экспертизы. Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто
Напомним
УНН писал, что в Киеве неизвестный напал с ножом на журналиста Юрия Макарова. Его госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство и изъяла вещественные доказательства.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что после нападения на журналиста Юрия Макарова продолжаются следственные действия, устанавливается личность нападавшего и вероятные мотивы, потерпевший дал показания.