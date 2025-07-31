Полиция Киева закрыла дело о нанесении ножевого ранения журналисту Юрию Макарову

В Киеве правоохранители завершили расследование по делу о нанесении ножевого ранения журналисту в апреле этого года. Речь идет о деле о нанесении телесных повреждений Юрию Макарову, пишет УНН со ссылкой на собственные источники и на полицию Киева.

Напомним, событие произошло возле одного из жилых комплексов Соломенского района вечером 16 апреля. По словам потерпевшего, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего 69-летний журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки

Отмечается, что во время следствия правоохранители тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент, благодаря которому выяснилось, что в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было.

Полиция изъяла вероятное орудие преступления – нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу. По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно