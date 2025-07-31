Поліція Києва закрила справу щодо завдання ножового поранення журналісту Юрію Макарову
Київ • УНН
Розслідування нападу на журналіста Юрія Макарова завершено: за даними поліції, він сам завдав собі поранень.
У Києві правоохоронці завершили розслідування щодо завдання удару ножем журналісту у квітні цього року. Йдеться про справу про нанесення тілесних ужкоджень Юрію Макарову, пише УНН з посиланням на власні джерела та на поліцію Києва.
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Нагадаємо, подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району ввечері 16 квітня. Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем, унаслідок чого 69-річний журналіст отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки
Зазначається, що під час слідства правоохоронці ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент, завдяки якому з'ясувалося, що у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із заявником не було.
Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно
Крім того, потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії.
Потерпілий визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито
Нагадаємо
УНН писав, що у Києві невідомий напав із ножем на журналіста Юрія Макарова. Його ушпиталили. Поліція відкрила кримінальне провадження та вилучила речові докази.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що після нападу на журналіста Юрія Макарова тривають слідчі дії, встановлюється особа нападника та ймовірні мотиви, потерпілий надав покази.