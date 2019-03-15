Полиция эвакуировала район города в Новой Зеландии из-за теракта в мечетях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Полиция Новой Зеландии заявила, что эвакуировала жителей одного из районов города Данидин, что связала с терактом, во время которого в двух мечетях убили по меньшей мере 49 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление полиции страны.
"Полиция на данный момент присутствует в помещении на Сомервилль-стрит, Данидин. Оно представляет интерес в связи с серьезным инцидентом с использованием огнестрельного оружия в Крайстчерче сегодня. Эвакуацию из зданий в окрестностях провели в качестве меры предосторожности", - сообщили в полиции.
Новозеландские правоохранители указали, что местных жителей расселили в других местах, а в районе Сомервилль-стрит и Эвертон-роуд в Данидине выставили кордоны.
Как сообщал УНН, 15 марта в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Нападавший составил манифест и транслировал нападение. Нападавший на мечеть призвал "убить Меркель и Эрдогана".
Правительство Новой Зеландии назвал атаку на мечети терактом. На данный момент известно о 49 погибших. МИД проверяет информацию о возможных жертвах среди украинцев.