Поліція евакуювала район міста у Новій Зеландії через теракт у мечетях

КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція Нової Зеландії заявила, що евакуювала жителів одного з районів міста Данідін, що пов'язала з терактом, під час якого у двох мечетях вбили щонайменше 49 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву поліції країни.