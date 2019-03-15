Поліція евакуювала район міста у Новій Зеландії через теракт у мечетях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція Нової Зеландії заявила, що евакуювала жителів одного з районів міста Данідін, що пов'язала з терактом, під час якого у двох мечетях вбили щонайменше 49 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву поліції країни.
"Поліція наразі прибула в приміщення на Сомервілль-стріт, Данідін. Воно представляє інтерес у зв'язку з серйозним інцидентом з використанням вогнепальної зброї у Крайстчерчі сьогодні. Евакуацію з будівель в околицях провели як запобіжний захід", - повідомили у поліції.
Новозеландські правоохоронці вказали, що місцевих жителів розселили в інших місцях, а у районі Сомервілль-стріт і Евертон-роуд у Данідіні виставили кордони.
Як повідомляв УНН, 15 березня у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Нападник склав маніфест та транслював напад. Нападник на мечеть закликав "вбити Меркель та Ердогана".
Уряд Нової Зеландії назвав атаку на мечеті терактом. Наразі відомо про 49 загиблих. МЗС перевіряє інформацію щодо можливих жертв серед українців.