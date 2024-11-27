Полиция Бразилии раскрыла тайный план Болсонару по государственному перевороту

Колишній президент Бразилії Жар Болсонару контролював "ефективно і безпечно" плани щодо запобігання інавгурації нинішнього президента Луїса Інасіо Лули та Сільви. Про це повідомляє поліція Бразилії, передає УНН із посиланням на EFE.

Согласно отчету Федеральной полиции Бразилии, сообщается следующее:

Доказательства, полученные следствием, однозначно демонстрируют действия Болсонару в их планах, сплетенных после победы Лулы на выборах в октябре 2022 года.

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В докладе представлены восемь основных доказательств, подтверждающих официальное обвинение Болсонару в предполагаемой попытке государственного переворота, включая встречу, которую он созвал в декабре 2022 года с высшим командованием Вооруженных сил, представив им план государственного переворота и попросив присоединиться к заговору.

Указанный отчет в этот вторник отправили в Генеральную прокуратуру Бразилии. Далее будут решать, выдвинуть ли официальное обвинение бывшему президенту и еще 36 участникам.

Полицейское расследование показало, что министр обороны правительства Болсонару - ныне отставной генерал Вальтер Брага Нетту - также сыграл важную роль в планировании вероятного переворота.

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Он не только призвал союзников Болсонару нападать на командующих вооруженными силами в социальных сетях за то, что они не присоединились к заговору с целью государственного переворота, но и провел у себя дома встречу, на которой обсуждали и одобряли убийство Лулы и его избранного вице-президента Жералду Алкмина, говорится в сообщении.

Планы убийств, названные самими заговорщиками "операцией" Зелено-желтый кинжал "" в честь цветов бразильского флага, были напечатаны в штаб-квартире президентского дворца, согласно тому, что, по словам федеральной полиции, они проверили.

Дополнение

Официальные обвинения полиции против Болсонару стали новым ударом по его планам баллотироваться на пост президента в 2026 году. Недавняя победа избранного президента США Дональда Трампа вдохновила союзников Болсонару, пытающихся отменить решение суда, лишившее его возможности занимать государственную должность за критику легитимности выборов 2022 года.

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