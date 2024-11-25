В Бразилии в результате аварии автобуса погибли 17 человек, 20 ранены
Киев • УНН
В штате Алагоас автобус с 40 пассажирами сорвался в овраг с высоты более 20 метров. В результате аварии 17 человек погибли, еще 20 получили ранения.
По меньшей мере 17 человек погибли в результате аварии автобуса, который сошел с рельсов и упал в овраг на горной дороге в штате Алагоас на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
По информации, сначала спасатели сообщили о 23 погибших, но позже местные власти уточнили, что количество жертв меньше.
Инцидент произошел в воскресенье в отдаленном горном массиве Серра-де-Баррига, вблизи города Униао-дус-Пальмарес.
По данным местных органов власти, автобус упал с высоты более 20 метров.
В автобусе находилось 40 пассажиров, 20 из которых получили ранения.
Спасательные работы продолжаются.
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