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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бразилии в результате аварии автобуса погибли 17 человек, 20 ранены

В Бразилии в результате аварии автобуса погибли 17 человек, 20 ранены

Киев  •  УНН

 • 663 просмотра

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В штате Алагоас автобус с 40 пассажирами сорвался в овраг с высоты более 20 метров. В результате аварии 17 человек погибли, еще 20 получили ранения.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате аварии автобуса, который сошел с рельсов и упал в овраг на горной дороге в штате Алагоас на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По информации, сначала спасатели сообщили о 23 погибших, но позже местные власти уточнили, что количество жертв меньше.

Инцидент произошел в воскресенье в отдаленном горном массиве Серра-де-Баррига, вблизи города Униао-дус-Пальмарес.

По данным местных органов власти, автобус упал с высоты более 20 метров.

В автобусе находилось 40 пассажиров, 20 из которых получили ранения.

Спасательные работы продолжаются.

Туристический автобус перевернулся в Египте: среди пострадавших украинцы10 нояб. 2024, 14:02 • 23175 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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