Полиция Албании применила газ против протестующих оппозиции
Киев • УНН
Албанская полиция разогнала оппозиционных протестующих слезоточивым газом.
Албанская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать оппозиционных протестующих, которые бросали зажигательные шашки в правительственные здания и громили городское имущество в рамках. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Протестующие обвинили правительство премьер-министра Эди Рамы в коррупции, кумовстве и попытках заставить оппозицию замолчать.
Они также протестовали против содержания под домашним арестом лидера оппозиционной партии Сали Бериши по обвинениям в коррупции за его действия, когда он был премьер-министром.
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