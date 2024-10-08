Полиция Албании применила газ против протестующих оппозиции

Албанская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать оппозиционных протестующих, которые бросали зажигательные шашки в правительственные здания и громили городское имущество в рамках. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Протестующие обвинили правительство премьер-министра Эди Рамы в коррупции, кумовстве и попытках заставить оппозицию замолчать.

Они также протестовали против содержания под домашним арестом лидера оппозиционной партии Сали Бериши по обвинениям в коррупции за его действия, когда он был премьер-министром.

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