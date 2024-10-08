Поліція Албанії застосувала газ проти протестувальників опозиції
Київ • УНН
Албанська поліція розігнала опозиційних протестувальників сльозогінним газом.
Албанська поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати опозиційних протестувальників, які кидали запальні шашки в урядові будівлі та громили міське майно в рамках. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Протестувальники звинуватили уряд прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, кумівстві та спробах змусити опозицію замовкнути.
Вони також протестували проти утримання під домашнім арештом лідера опозиційної партії Салі Беріші за звинуваченнями в корупції за його дії, коли він був прем'єр-міністром.
В Албанії демонстранти закидали будівлю уряду коктейлями Молотова12.07.24, 12:10 • 85563 перегляди