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Поліція Албанії застосувала газ проти протестувальників опозиції

Поліція Албанії застосувала газ проти протестувальників опозиції

Київ • УНН

 • 19407 перегляди

Албанська поліція розігнала опозиційних протестувальників сльозогінним газом.

Албанська поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати опозиційних протестувальників, які кидали запальні шашки в урядові будівлі та громили міське майно в рамках. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Протестувальники звинуватили уряд прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, кумівстві та спробах змусити опозицію замовкнути.

Вони також протестували проти утримання під домашнім арештом лідера опозиційної партії Салі Беріші за звинуваченнями в корупції за його дії, коли він був прем'єр-міністром.

В Албанії демонстранти закидали будівлю уряду коктейлями Молотова12.07.24, 12:10 • 85563 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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