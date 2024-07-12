Вечером 11 июля оппозиционные протестующие забросали здание правительства Албании и мэрию коктейлями Молотова, обвиняя премьер-министра Эди Раму в коррупции и требуя его отставки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Тысячи оппозиционных протестующих собрались перед офисом Рамы, а позже в офисе мэра Тираны, который также является представителем Социалистической партии премьер-министра.

Полиция не вмешалась, но потушила огонь от коктейлей Молотова. Сообщений о пострадавших не поступало.

Протестующие также требовали освобождения лидера оппозиции Сали Бериши, которого держали под домашним арестом и расследовали обвинения в коррупции во время пребывания на посту премьер-министра в 2005-2013 годах.

Бериша отрицает правонарушение, обвиняя Раму в политической мести, которая имела целью заставить замолчать оппонентов. Рама не предоставил объяснений, но неоднократно отрицал это обвинение. Прокуратура еще не решила, выдвигать ли Берише официальные обвинения.

Албания является единственной страной в Европе, где лидер оппозиции находится под политическим арестом без каких-либо фактов, доказательств или документов. Эди Рама хочет Албании без албанцев, без оппозиции и без справедливости, - сказал Бериша по видеосвязи из своего домашнего ареста.

Бериша призвал сторонников к гражданскому неповиновению, чтобы заставить правительство провести досрочные выборы.

Рама находится у власти с 2013 года и с тех пор побеждал на всех парламентских и местных выборах.

Напомним

В феврале этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал договор о дружбе и сотрудничестве с премьер-министром Албании Эди Рамой с целью развития сотрудничества и укрепления позиций Украины на Балканах.