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Полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла, уволили со службы

Полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла, уволили со службы

Киев  •  УНН

 • 12022 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые присутствовали на месте трагедии, когда был смертельно ранен 5-летний Кирилл, уволены со службы в полиции. Об этом говорится в приказе по личному составу Национальной полиции Украины, передает УНН.

В частности, согласно приказу по Главному управлению Национальной полиции в Киевской области от 3-го июня 2019 года двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции уволены из рядов полиции.

Их освобождение произошло в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 Закона Украины “О Национальной полиции” — в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины.

Такое взыскание предусмотрено пунктом 7 части 3 статьи 13 Дисциплинарного устава Нацполиции, утвержденного Законом Украины “О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины”.

Как сообщал УНН, двух человек, которые присутствовали на месте трагедии, когда был смертельно ранен 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком, допросили.

В частности, полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла, не проходили проверку на опьянение.

Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.

Выяснилось, что полицейский “пристреливал” ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял молодой мальчик.

Также впоследствии стало известно, что смертельно раненому Кириллу ни делали рентген в течение 6:00.

Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.

Двух работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, подозреваемых в преступлении, арестовали.

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