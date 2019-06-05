Допитано осіб, які були з поліцейськими під час трагедії у Переяслав-Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Двох осіб, які були присутні на місці трагедії, коли було смертельно поранено 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому, допитали. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба під час засідання Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства хлопчика, передає кореспондент УНН.
"З приводу осіб, які були присутні на місці злочину. Дійсно, було ще двоє інших осіб, вони допитані, з ними проведено слідчий експеримент. Нами буде проведена низка експертиз, після чого буде надана оцінка їхнім діям", - повідомив Труба.
За його словами, наразі ці особи допитані і мають процесуальний статус свідків.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З’ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Згодом було встановлено двох осіб, які на момент трагедії перебували поруч з підозрюваними.
За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.
Двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції, підозрюваних у злочині, заарештували.