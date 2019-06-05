Допитано осіб, які були з поліцейськими під час трагедії у Переяслав-Хмельницькому

КИЇВ. 5 червня. УНН. Двох осіб, які були присутні на місці трагедії, коли було смертельно поранено 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому, допитали. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба під час засідання Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства хлопчика, передає кореспондент УНН.