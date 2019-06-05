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Допрошены лица, которые были с полицейскими во время трагедии в Переяслав-Хмельницком

Допрошены лица, которые были с полицейскими во время трагедии в Переяслав-Хмельницком

Киев  •  УНН

 • 10610 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Двое лиц, которые присутствовали на месте трагедии, когда был смертельно ранен 5-летний Кирилл в Переяславе-Хмельницком, допросили. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время заседания Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по расследованию убийства мальчика, передает корреспондент УНН.

"По поводу лиц, которые присутствовали на месте преступления. Действительно, было еще двое других лиц, они допрошены, с ними проведен следственный эксперимент. Нами будет проведен ряд экспертиз, после чего будет дана оценка их действиям", - сообщил Труба.

По его словам, пока эти лица допрошены и имеют процессуальный статус свидетелей.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик. Впоследствии было установлено двух человек, которые на момент трагедии находились рядом с подозреваемыми.

Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.

Двух работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, подозреваемых в преступлении, арестовали.

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