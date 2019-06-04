Убивство 5-річного Кирила: встановлено особи людей, які були з поліцейськими

“На цьому наголошував прокурор і сторона захисту — є свідчення, що дійсно на подвір’ї були чотири особи”, — сказав Щербина.

Він підтвердив УНН, що серед цих осіб є неповнолітній син підозрюваного правоохоронця.

“Обидві особи встановлено. Один з них зараз перебуває в якості свідка. Щодо сина я наразі повідомити не можу, тому що не бачив таких документів”, — зазначив юрист.

Друга особа, зі слів адвоката, знайомий підозрюваних, що на момент трагедії заходив у гості.

“Насправді, за даними досудового розслідування, — чотири особи. З них двом оголошено про підозру. Третьому наразі вирішується питання, ми будемо клопотати можливо. Будемо вирішувати це питання вже завтра. Будемо клопотати також про застосування запобіжного заходу або, принаймні, повідомлення про підозру. Треба подивитись, яка є інформація і докази у органів досудового розслідування”, — повідомив співрозмовник.

Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінили підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Як повідомляв УНН, з’ясувалося, що поліцейський “пристрілював” рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.