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Аваков прокоментував убивство 5-річного Кирила

Аваков прокоментував убивство 5-річного Кирила

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з мамою і бабусею убитого 5-річного Кирила Тлявова висловив сподівання, що суд призначить винним адекватне покарання, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - підкреслив Аваков.

Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінили підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.

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Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.

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