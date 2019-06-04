Аваков прокомментировал убийство 5-летнего Кирилла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с мамой и бабушкой убитого 5-летнего Кирилла Тлявова выразил надежду, что суд назначит виновным адекватное наказание, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.
Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры изменили подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
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Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл маленький мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.