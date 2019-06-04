Убийство 5-летнего Кирилла: установлены личности людей, которые были с полицейскими

"Об этом говорил прокурор и сторона защиты - есть свидетельства, что действительно во дворе были четыре человека", - сказал Щербина.

Он подтвердил УНН, что среди этих лиц есть несовершеннолетний сын подозреваемого правоохранителя.

"Обе личности установлены. Один из них сейчас находится в качестве свидетеля. В отношении сына я пока сообщить не могу, так как не видел таких документов", - отметил юрист.

Второе лицо, по словам адвоката, знакомый подозреваемых, что на момент трагедии заходил в гости.

"На самом деле, по данным предварительного расследования, - четыре человека. Из них двум объявлено о подозрении. Третьему в настоящее время решается вопрос, мы будем ходатайствовать, возможно. Будем решать этот вопрос уже завтра. Будем ходатайствовать также о применении меры пресечения или, по крайней мере, сообщении о подозрении. Надо посмотреть, какая есть информация и доказательства у органов досудебного расследования", - сообщил собеседник.

Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры изменили подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.

Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл маленький мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.