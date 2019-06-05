Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила, звільнили зі служби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Двох поліцейських з Переяслав-Хмельницького на Київщині, які були присутні на місці трагедії, коли було смертельно поранено 5-річного Кирила, звільнено зі служби в поліції. Про це йдеться в наказі по особовому складу Національної поліції України, передає УНН.
Зокрема, згідно з наказом по Головному управлінню Національної поліції в Київській області від 3-го червня 2019 року двох працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції звільнено з лав поліції.
Їх звільнення відбулося в порядку, передбаченому пунктом 6 частини 1 статті 77 Закону України “Про Національну поліцію” — у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України.
Таке стягнення передбачене пунктом 7 частини 3 статті 13 Дисциплінарного статуту Нацполіції, затвердженого Законом України “Про Дисциплінарний статут Національної поліції України”.
Як повідомляв УНН, двох осіб, які були присутні на місці трагедії, коли було смертельно поранено 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому, допитали.
Зокрема, поліцейські, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила, не проходили перевірку на сп’яніння.
Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.
З’ясувалося, що поліцейський “пристрілював” рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
Також згодом стало відомо, що смертельно пораненому Кирилу не робили рентген протягом 6 годин.
За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.
Двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції, підозрюваних у злочині, заарештували.