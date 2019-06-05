Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила, звільнили зі служби

КИЇВ. 5 червня. УНН. Двох поліцейських з Переяслав-Хмельницького на Київщині, які були присутні на місці трагедії, коли було смертельно поранено 5-річного Кирила, звільнено зі служби в поліції. Про це йдеться в наказі по особовому складу Національної поліції України, передає УНН.