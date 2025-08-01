Полицейский из Покровска погиб от атаки БПЛА во время несения службы

Сегодня, 1 августа, в результате атаки вражеского БпЛА погиб участковый офицер полиции Покровского районного управления полиции Игорь Самофалов, отдавший службе в правоохранительных органах более 10 лет. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает УНН.

Сегодня, 1 августа, во время несения службы в результате атаки вражеского БпЛА погиб участковый офицер полиции Покровского районного управления полиции Игорь Самофалов. Ему навсегда 39 лет. Игорь отдал службе в правоохранительных органах более 10 лет. Работал в городе Покровск, где родился и вырос - сообщили в полиции.

В полиции добавили, что Игорь Самофалов был профессионалом своего дела, надежным товарищем и человеком с большим сердцем. Он до последнего оставался в строю, служил там, где опаснее всего.

У него остались родители, жена и 9-летний сын.

Напомним

В результате атаки россии по Киеву в Святошинском районе погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук, которая присоединилась к рядам Нацполиции в 2017 году.