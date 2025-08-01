Поліцейський з Покровська загинув від атаки БпЛА під час несення служби

Сьогодні, 1 серпня, внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув дільничний офіцер поліції Покровського районного управління поліції Ігор Самофалов, який віддав службі у правоохоронних органах понад 10 років. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області, передає УНН.

Сьогодні, 1 серпня, під час несення служби внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув дільничний офіцер поліції Покровського районного управління поліції Ігор Самофалов. Йому назавжди 39 років. Ігор віддав службі у правоохоронних органах понад 10 років. Працював у місті Покровськ, де народився й виріс - повідомили в поліції.

У поліції додали, що Ігор Самофалов був професіоналом своєї справи, надійним товаришем і людиною з великим серцем. Він до останнього залишався в строю, служив там, де найнебезпечніше.

У нього залишилися батьки, дружина та 9-річний син.

Нагадаємо

Унаслідок атаки росії по Києву у Святошинському районі загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук, яка долучилася до лав Нацполіції у 2017 році.