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Политолог назвал главные политические события уходящего года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Главными политическими событиями в Украине в 2019 году стали президентские, парламентские выборы и формирование де-факто президентского политического режима. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

“В первую очередь, это президентские и парламентские выборы, это кардинальная смена власти в стране, новый президент, новое правительство, новое парламентское большинство. Целый ряд политических рекордов, новый политический феномен, как монобильшинство, работа Верховной Рады в турборежиме”, — сказал Фесенко.

По его словам, в Украине в 2019 году появилась новая тенденция — это формирование нового политического режима.

“У нас уже фактически сформировался президентский политический режим. Формально мы остаемся парламентско-президентской республикой, но де-факто мы стали президентской республикой”, — рассказал Фесенко.

Так, подытоживая 2019 год, Фесенко отметил, что несмотря на обновление Верховной Рады Украины много старых проблем осталось.

“Хотя парламент обновился на 80%, а у нас такое было только в начале 90-х годов, многие старые „болезни“ украинского парламентаризма, как скандальность, конфликтность, кнопкодавство, нарушение регламента, не исчезло”, — отметил Фесенко.

Также, политолог рассказал об основных проблемах с которыми столкнулась Украина.

“Проблем очень много во внутренней и внешней политике. Касательно новой власти, я отмечу очень серьезные проблемы с кадровой политикой, от формирования депутатского корпуса „Слуги народа“ до состава Кабинета Министров Украины. Проявляется нехватка опыта и управленческих способностей. Очень часто кадровые решения принимались в спешке. Думаю нас ждут новые кадровые изменения и в губернаторском корпусе, и в составе правительства”, — сказал Фесенко.

Эксперт отметил, что отсутствуют существенные победы в отношении коррупции.

“Отмечу традиционную проблему, которая была раньше и сейчас сохраняется. Это отсутствие ощутимых побед в борьбе с коррупцией, появился Высший антикоррупционный суд, но приговоров по резонансным антикоррупционных делах, как не было так и нет”, — рассказал Фесенко.

Кроме того, по его словам, в этом году Украина столкнулась со многими проблемами во внешней политике.

“Это украинская тема в американском предвыборном конфликте, то что Украину втягивают в внутриамериканский конфликт является для нас серьезным вызовом. Вторая проблема, которая проявилась во внешней политике — это возвращение России в ПАСЕ. Также, проблемный момент для нас “Северный поток-2”, — подытожил Фесенко.

Напомним, украинско-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о совершении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Как сообщалось ранее, в НБУ спрогнозировали уровень инфляции по итогам года.

Украинские Национальные Новости

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