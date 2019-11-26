Зеленський заявив, що Україна не втручається у вибори і геополітику США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна не втручається у вибори і геополітику Сполучених Штатів Америки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, передає кореспондент УНН.
“Я, чесно кажучи, не дуже люблю коментувати цю історію (про телефонну розмову з Трампом — ред.). Ви читали все. Все, що було дуже секретно, всі відверто почитали. Ми не втручаємося в вибори і геополітику США. У нас є наша незалежна Україна. Ми говорили з нашим стратегічним партнером — США, ніякого заблокування допомоги зараз немає, але не через мою розмову по телефону. Ну а все, що було в розмові ви читали”, — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у Білому домі в п’ятницю, 15 листопада, оприлюднили стенограму першої телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським.
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Додамо, україно-американські відносини виявилися в центрі уваги ЗМІ після того, як в Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки про надання Трампом під час телефонної розмови тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році.