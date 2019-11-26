Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы и геополитику США

“Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю (о телефонном разговоре с Трампом — ред.). Вы читали все. Все, что было очень секретно, все откровенно почитали. Мы не вмешиваемся в выборы и геополитику США. У нас есть наша независимая Украина. Мы говорили с нашим стратегическим партнером — США, никакого блокирования помощи сейчас нет, но через мой разговор по телефону. Ну а все, что было в разговоре вы читали”, — отметил Зеленский.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 15 ноября, обнародовали стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Добавим, украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.