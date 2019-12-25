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Політолог назвав головні політичні події року, що минає

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Головними політичними подіями в Україні у 2019 році стали президентські, парламентські вибори та формування де-факто президентського політичного режиму. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко у коментарі кореспонденту УНН.

“В першу чергу, це президентські та парламентські вибори, це кардинальна зміна влади в країні, новий президент, новий уряд, нова парламентська більшість. Ціла низка політичних рекордів, новий політичний феномен, як монобільшість, робота Верховної Ради в турборежимі”, — сказав Фесенко.

За його словами, в Україні у 2019 році з’явилася нова тенденція — це формування нового політичного режиму.

“У нас вже фактично сформувався президентський політичний режим. Формально ми залишаємося парламентсько-президентською республікою, але де-факто ми стали президентською республікою”, — розповів Фесенко.

Так, підсумовуючи 2019 рік, Фесенко зазначив, що попри оновлення Верховної Ради України багато старих проблем залишилося.

“Хоча парламент оновився на 80%, а у нас таке було тільки на початку 90-х років, багато старих „хвороб“ українського парламентаризму, як скандальність, конфліктність, кнопкодавство, порушення регламенту, не зникло”, — зауважив Фесенко.

Також, політолог розповів про основні проблеми з якими зіткнулася Україна.

“Проблем дуже багато у внутрішній та зовнішній політиці. Щодо нової влади, я відзначу дуже серйозні проблеми з кадровою політикою, від формування депутатського корпусу „Слуги народу“ до складу Кабінету Міністрів України. Проявляється нестача досвіду та управлінських здібностей. Дуже часто кадрові рішення ухвалювалися поспіхом. Думаю нас чекають нові кадрові зміни й в губернаторському корпусі, й в складі уряду”, — сказав Фесенко.

Експерт наголосив, що відсутні суттєві перемоги щодо корупції.

“Відзначу традиційну проблему, яка була раніше і наразі зберігається. Це відсутність відчутних перемог у боротьбі з корупцією, з’явився Вищий антикорупційний суд, але вироків по резонансних антикорупційних справах, як не було так і не має”, — розповів Фесенко.

Окрім того, за його словами, у цьому році Україна зіткнулася з багатьма проблемами у зовнішній політиці.

“Це українська тема в американському передвиборчому конфлікті, те що Україну втягують у внутрішньоамериканський конфлікт є для нас серйозним викликом. Друга проблема, яка проявилася у зовнішній політиці — це повернення Росії в ПАРЄ. Також, проблемний момент для нас “Північний потік-2”, — підсумував Фесенко.

Нагадаємо, україно-американські відносини виявилися в центрі уваги ЗМІ після того, як в Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки про вчинення Трампом під час телефонної розмови тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році.

Як повідомлялося раніше, у НБУ спрогнозували рівень інфляції за підсумками року.

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