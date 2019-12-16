У НБУ спрогнозували рівень інфляції за підсумками року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Показник інфляції за підсумками 2019 року буде у проміжку 5% +/- 1 в.п. Про це під час зустрічі уряду і Національного банку України повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.
"Завдяки зміцненню курсу гривні інфляція знизилася до 5,1% у листопаді та буде у проміжку 5% +/- 1 в.п. за підсумками року, тобто ціль з інфляції ми цього року виконали", - наголосив Смолій.
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Нагадаємо, Національний банк України планує переглянути прогноз інфляції з урахуванням ситуації на валютному ринку.