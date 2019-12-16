В НБУ спрогнозировали уровень инфляции по итогам года

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", - подчеркнул Смолий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфляция в ноябре замедлилась до 5,1%

Напомним, Национальный банк Украины планирует пересмотреть прогноз инфляции с учетом ситуации на валютном рынке.