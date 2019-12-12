Прогноз інфляції переглянуть через ситуацію на валютному ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національний банк України планує переглянути прогноз інфляції з урахуванням ситуації на валютному ринку. Про це УНН повідомили у пресслужбі НБУ.
"Прогноз інфляції буде переглянуто з урахуванням ситуації на валютному ринку", - вказали у регуляторі.
Зміцнення обмінного курсу гривні, як зазначається, зумовило стрімкіше зниження інфляції до цілі 5%, ніж передбачав останній (жовтневий) макроекономічний прогноз. "Оновлений макроекономічний прогноз включно із майбутньою траєкторією інфляції Національний банк оприлюднить наприкінці січня", - додали у НБУ.
Також у Нацбанку вказали, що досягнення домовленостей на рівні експертів щодо нової програми співпраці з МВФ є "знаковою віхою у реалізації структурних реформ в Україні, збереженні макрофінансової стабільності і стійкого економічного зростання. Водночас решта ризиків, на які Національний банк звертав увагу під час попереднього рішення з монетарної політики, залишаються актуальними".
"Зокрема, зберігається ризик посилення загроз для макрофінансової стабільності унаслідок судових рішень та тиску на Національний банк. Реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат. З-поміж зовнішніх ризиків не втратили актуальності такі: повне припинення транзиту газу з Росії територією України, посилення торговельних війн та підвищення турбулентності на глобальних фінансових ринках, ескалація військового конфлікту та нові торговельні обмеження з боку Росії", - додали у НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України знизив облікову ставку до 13,5%.