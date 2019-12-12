Прогноз инфляции пересмотрят из-за ситуации на валютном рынке

"Прогноз инфляции будет пересмотрен с учетом ситуации на валютном рынке", - указали в регуляторе.

Укрепление обменного курса гривны, как отмечается, обусловило более стремительное снижение инфляции до цели 5%, чем предполагал последний (октябрьский) макроэкономический прогноз. "Обновленный макроэкономический прогноз, включая будущую траекторию инфляции, Национальный банк обнародует в конце января", - добавили в НБУ.

Также в Нацбанке отметили, что достижение договоренностей на уровне экспертов по новой программе сотрудничества с МВФ является "знаковой вехой в реализации структурных реформ в Украине, сохранении макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста. В то же время остальные риски, на которые Национальный банк обращал внимание во время предыдущего решения по монетарной политике, остаются актуальными".

"В частности, сохраняется риск усиления угроз для макрофинансовой стабильности вследствие судебных решений и давления на Национальный банк. Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат. Среди внешних рисков не потеряли актуальности такие: полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России", - добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5%.