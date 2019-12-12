НБУ знизив облікову ставку до 13,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національний банк України знизив облікову ставку до 13,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних з 13 грудня 2019 року", - вказали у НБУ.
Нацбанк, як вказано, прискорює пом’якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікувалося. Також зазначається, що у листопаді 2019 року споживча інфляція стрімко уповільнилася – до 5,1% у річному вимірі, що було нижчим від очікувань Нацбанку.
Повідомляється, що правління Нацбанку вважає, що активніше зниження облікової ставки не стане на заваді підтриманню інфляції близько до цілі 5% і водночас дозволить підтримати економічне зростання.
"Згідно жовтневого прогнозу, Національний банк очікує на подальше зниження облікової ставки до 8%", - додали у НБУ.
Нагадаємо, у жовтні НБУ знизив облікову ставку до 15,5%.