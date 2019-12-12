НБУ снизил учетную ставку до 13,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года", - указали в НБУ.
Нацбанк, как указано, ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем ожидалось. Также отмечается, что в ноябре 2019-го потребительская инфляция стремительно замедлилась - до 5,1% в годовом измерении, что было ниже ожиданий Нацбанка.
Сообщается, что правление Нацбанка считает, что активнее снижение учетной ставки не помешает поддержанию инфляции близко к цели 5% и одновременно позволит поддержать экономический рост.
"Согласно октябрьскому прогнозу, Национальный банк ожидает на дальнейшее снижение учетной ставки до 8%", - добавили в НБУ.
Напомним, в октябре НБУ снизил учетную ставку до 15,5%.