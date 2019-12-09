Інфляція у листопаді сповільнилася до 5,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні рівень споживчої інфляції у листопаді становив 5,1% відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Водночас інфляція на споживчому ринку в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем цього року становила 0,1%, з початку року – 4,3%.
Тим часом базова інфляція в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем 2019 року, як вказано, становила 0,1%, з початку року – 4,2%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, інфляція у жовтні сповільнилася до 6,5%.