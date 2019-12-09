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Інфляція у листопаді сповільнилася до 5,1%

Інфляція у листопаді сповільнилася до 5,1%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні рівень споживчої інфляції у листопаді становив 5,1% відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Водночас інфляція на споживчому ринку в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем цього року становила 0,1%, з початку року – 4,3%.

Тим часом базова інфляція в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем 2019 року, як вказано, становила 0,1%, з початку року – 4,2%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, інфляція у жовтні сповільнилася до 6,5%.

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