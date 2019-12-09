Инфляция в ноябре замедлилась до 5,1%

В то же время инфляция на потребительском рынке в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем этого года составила 0,1%, с начала года - 4,3%.

Между тем базовая инфляция в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года, как указано, составила 0,1%, с начала года - 4,2%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, инфляция в октябре замедлилась до 6,5%.