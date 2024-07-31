Доля американцев, считающих, что вторжение рф в Украину представляет угрозу для интересов США снизилась с 2022 года, при этом большая часть американцев одобряет сохранение санкций в отношении россии; продолжение отправки военной техники в Украину одобряет более 50%.

Пишет УНН со ссылкой на опрос Pew Research Center.

Детали

Американцы разделились во мнении о том, несут ли США ответственность за помощь Украине. Согласно данным опроса, 48% респондентов считают, что Белый дом несет ответственность; чуть больше - 49% - не видят ответственности в вопросе поддержки Украины в борьбе с рф.

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Также исследователи вновь выявили партийные разногласия по поводу действий США в контексте организации помощи Украине, а также объема этой поддержки. 62% республиканцев заявляют, что Соединенные Штаты не обязаны помогать Украине.

Среди других данных касательно помощи Украине:

29% американцев говорят, что США оказывают слишком большую поддержку Украине;

26% говорят, что объем правильный;



двое из десяти (19%) указывают, что США не оказывают достаточной поддержки.



Доля республиканцев которые говорят, что США оказывают слишком большую помощь Украине в три раза превышает долю демократов.

Насколько война в Украине угрожает интересам США?

Около трети населения (34 %) считают, что вторжение России на Украину представляет "большую угрозу" для интересов США. Pew Research Center отмечает снижение этого показателя.

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45% демократов теперь считают вторжение россии в Украину серьезной угрозой, - это на 5% ниже, чем в марте 2022 года.

26% республиканцев считают войну серьезной угрозой для США. Эта доля практически не изменилась с начала 2023 года.

Сохранение строгих экономических санкций в отношении России

69% , то есть большая доля американцев одобряет санкции в отношении рф.

54% - одобряет продолжение отправки военной техники в Украину;

разрешение Украине использовать оружие США для ударов по целям на территории России - также 54%;

В целом большинство как республиканцев (66%), так и демократов (77%) одобряют сохранение строгих экономических санкций, резюмирует Pew Research Center.

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