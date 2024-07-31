Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил во вторник, что ожидает сообщения о том, что Индия начинает более активно сотрудничать с Украиной. Об этом он сказал отвечая на вопрос на слушаниях в Сенате относительно визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в этом месяце, пишет Reuters, передает УНН.

"Я думаю, что мы, скорее всего, услышим новости о более непосредственном участии Индии в делах Украины. Я благодарен за это. Я думаю, Индия хочет играть ответственную роль на глобальном уровне", - сказал Кэмпбелл в сенатском комитете по международным отношениям.

Моди встретился с президентом россии владимиром путиным в москве в начале этого месяца, как раз в тот момент, когда российский ракетный удар поразил больницу в Киеве и убил 44 человека по всей стране.

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Индийские СМИ сообщают, что Моди, вероятнее всего, посетит Украину в августе, что станет его первым визитом в страну после вторжения россии 2022 года.

В МИД Индии в понедельник заявили, что необходимо сделать больше для стимулирования переговоров по прекращению "конфликта в Украине" и что Индия является одной из немногих стран, которые поддерживают контакты с обеими сторонами.

"Я могу обоснованно ожидать, что будет больше контактов между нами и Украиной, а также между нами и россией", - заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о возможности визита Моди в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Джайшанкаром в Японии в воскресенье и подчеркнул важность "справедливого и прочного мира" для Украины.