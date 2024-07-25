Международная финансовая поддержка позволит правительству профинансировать дефицит бюджета и поддерживать комфортный уровень резервов Национальным банком. Об этом сказал Председатель Национального банка Андрей Пышный во время брифинга, пишет УНН.

По словам главы Нацбанка, базовый сценарий предусматривает сохранение внешнего финансирования Украины, которое будет медленно сокращаться по мере расширения внутренней способности покрывать расходы бюджета собственными ресурсами.

Ожидается, что в этом году международные партнеры предоставят Украине около 38 млрд долл. США льготных кредитов и грантов, а в следующем году - не менее 31 млрд долл. США. Такие объемы внешних поступлений вместе с увеличением внутренних привлечений позволят профинансировать значительный дефицит бюджета - около 23% ВВП в 2024 году и 18% в 2025 году. Со своей стороны, НБУ будет иметь возможность поддерживать достаточный объем международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка и умеренной инфляции - сказал Пышный.

Напомним,

Министр финансов Украины провел онлайн-встречу с руководством ЕИБ. Обсуждалось состояние внедрения программ сотрудничества и новые проекты поддержки, в частности в энергетическом секторе на 250 млн евро.