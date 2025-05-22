Поле повышенного атмосферного давления: чем порадует украинцев погода в четверг

В четверг, 22 мая, в Украине ожидается теплая погода, в основном без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

Отмечается, что такую погоду в большинстве областей обусловит поле повышенного атмосферного давления, однако на западные, Житомирскую и Винницкую области днем уже снова будет влиять атмосферный фронт.

В связи с этим, прогнозируем на указанной территории кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с. Температура ... днем 20-25° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 22-24°.

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