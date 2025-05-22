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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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Поле повышенного атмосферного давления: чем порадует украинцев погода в четверг

Киев • УНН

 • 154 просмотра

22 мая в Украине ожидается теплая погода без осадков, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, где прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Поле повышенного атмосферного давления: чем порадует украинцев погода в четверг

В четверг, 22 мая, в Украине ожидается теплая погода, в основном без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

Отмечается, что такую погоду в большинстве областей обусловит поле повышенного атмосферного давления, однако на западные, Житомирскую и Винницкую области днем уже снова будет влиять атмосферный фронт.

В связи с этим, прогнозируем на указанной территории кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с. Температура ... днем 20-25°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 22-24°.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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