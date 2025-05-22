Поле підвищеного атмосферного тиску: чим потішить українців погода у четвер

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 48911 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 113744 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 110690 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 118067 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 243539 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 108835 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 138351 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 302334 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 89462 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 260881 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
80%
748мм
Популярнi новини

Зеленський: від початку курської операції російська армія зазнала серйозних втрат - більш ніж 63 тис. вбитими та пораненими

21 травня, 18:52 • 4126 перегляди

Україна розриває низку угод з рф, Білоруссю та СНД: подробиці рішень Кабміну

21 травня, 19:18 • 10062 перегляди

ДТП у Львові: дві автівки знесли зупинку, постраждала 21-річна дівчина

21 травня, 19:38 • 3618 перегляди

"Ми так більше не хочемо": лавров підтвердив відмову росії припинити вогонь в Україні

21 травня, 19:40 • 4792 перегляди

Законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримали понад 80 сенаторів

21 травня, 20:31 • 9998 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 75352 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 243539 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 209839 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 302334 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 260881 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Сіріл Рамафоса

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Південна Африка

Білий дім

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 119954 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 144428 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 170169 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 130588 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 122244 перегляди
Актуальне

Нафта марки Brent

The Guardian

F-16 Fighting Falcon

Футбол

Вибори

Поле підвищеного атмосферного тиску: чим потішить українців погода у четвер

Київ • УНН

 • 608 перегляди

22 травня в Україні очікується тепла погода без опадів, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, де прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Поле підвищеного атмосферного тиску: чим потішить українців погода у четвер

У четвер, 22 травня, в Україні очікується тепла погода здебільшого без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

Зазначається, що таку погоду у більшості областей зумовить поле підвищеного атмосферного тиску, однак на західні, Житомирську і Вінницьку області вдень вже знову впливатиме атмосферний фронт.

У зв'язку з цим, прогнозуємо на вказаній території короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 20-25°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в четвер буде малохмарно, опадів не очікується. Температура повітря - 22-24°.

Всесвітній день медичних сестер та Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми: що ще святкують 22 травня22.05.25, 06:30 • 782 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Вінницька область
Житомирська область
Україна
Київ
Brent
$64.84
Bitcoin
$111,748.50
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,335.97
Ethereum
$2,632.84