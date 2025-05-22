Поле підвищеного атмосферного тиску: чим потішить українців погода у четвер
Київ • УНН
22 травня в Україні очікується тепла погода без опадів, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, де прогнозуються короткочасні дощі та грози.
У четвер, 22 травня, в Україні очікується тепла погода здебільшого без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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Зазначається, що таку погоду у більшості областей зумовить поле підвищеного атмосферного тиску, однак на західні, Житомирську і Вінницьку області вдень вже знову впливатиме атмосферний фронт.
У зв'язку з цим, прогнозуємо на вказаній території короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 20-25°
У Києві та області в четвер буде малохмарно, опадів не очікується. Температура повітря - 22-24°.
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