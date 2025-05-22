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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Всесвітній день медичних сестер та Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми: що ще святкують 22 травня

Київ • УНН

 • 646 перегляди

22 травня відзначають Всесвітній день медсестер, день запобігання синдрому втоми, та вшановують пам'ять святих Епіфанія і Германа. Також цього дня відзначають День Весак та Всесвітній день меланоми.

Всесвітній день медичних сестер та Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми: що ще святкують 22 травня

Сьогодні, 22 травня, відзначається Всесвітній день медичних сестер та Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Також християни вшановують пам'ять святих Епіфанія і Германа, пише УНН.

Всесвітній день медичних сестер

Фактично цьому святу вже понад сто років, але офіційно його запровадили тільки в 1971 році. День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію, яка носить назву Міжнародна рада медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Найбільше кількість медсестер у Фінляндії - на 100 000 осіб припадає 2162 медсестри. На Гаїті на 100 тисяч осіб припадає п'ять медсестер.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми

Цей день є унікальною можливістю зупинитись і замислитися над своїм самопочуттям. У нестримному ритмі життя люди часто не відрізняють звичайну втому з чимось значно небезпечнішим — емоційним вигоранням, яке тихо підточує сили. Це не просто втома, яку можна подолати сном чи відпусткою. Ця проблема потребує серйозних заходів, зокрема спілкування з психологом.

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День Весак

Це щорічне свято, яке відзначають буддисти у багатьох країнах світу. Його присвячують народженню, просвітленню та смерті Будди. День Весак відзначається в день повного місяця, що припадає на травень або червень.

Всесвітній день меланоми

Відзначається в другий понеділок травня. Його мета – нагадати людям про зростаючу загрозу поширенння злоякісної меланоми. Ці травневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Спомин святих Епіфанія і Германа

Святий Епіфаній був визначним богословом і церковним діячем IV століття, який усе своє життя присвятив обороні християнської віри від хибних учень. Він народився в Палестині і вже в юному віці зацікавився чернечим життям і вирушив на духовні випробування до єгипетських монастирів, де перейняв сувору аскетичну традицію. Після повернення заснував монастир, у якому сам навчав і наставляв своїх братів.

Святий Герман увійшов в історію як один із найсміливіших і найпослідовніших захисників християнської традиції в добу жорстких випробувань. Він народився у впливовій родині у Візантії, зрікся світського життя і обрав шлях духовного служіння. Був патріархом Константинопольським, проте через конфлікт з імператором був вимушений піти у вигнання.

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Павло Зінченко

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