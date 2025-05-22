Всесвітній день медичних сестер та Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми: що ще святкують 22 травня
Київ • УНН
22 травня відзначають Всесвітній день медсестер, день запобігання синдрому втоми, та вшановують пам'ять святих Епіфанія і Германа. Також цього дня відзначають День Весак та Всесвітній день меланоми.
Сьогодні, 22 травня, відзначається Всесвітній день медичних сестер та Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Також християни вшановують пам'ять святих Епіфанія і Германа, пише УНН.
Всесвітній день медичних сестер
Фактично цьому святу вже понад сто років, але офіційно його запровадили тільки в 1971 році. День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію, яка носить назву Міжнародна рада медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Найбільше кількість медсестер у Фінляндії - на 100 000 осіб припадає 2162 медсестри. На Гаїті на 100 тисяч осіб припадає п'ять медсестер.
Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми
Цей день є унікальною можливістю зупинитись і замислитися над своїм самопочуттям. У нестримному ритмі життя люди часто не відрізняють звичайну втому з чимось значно небезпечнішим — емоційним вигоранням, яке тихо підточує сили. Це не просто втома, яку можна подолати сном чи відпусткою. Ця проблема потребує серйозних заходів, зокрема спілкування з психологом.
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День Весак
Це щорічне свято, яке відзначають буддисти у багатьох країнах світу. Його присвячують народженню, просвітленню та смерті Будди. День Весак відзначається в день повного місяця, що припадає на травень або червень.
Всесвітній день меланоми
Відзначається в другий понеділок травня. Його мета – нагадати людям про зростаючу загрозу поширенння злоякісної меланоми. Ці травневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
Спомин святих Епіфанія і Германа
Святий Епіфаній був визначним богословом і церковним діячем IV століття, який усе своє життя присвятив обороні християнської віри від хибних учень. Він народився в Палестині і вже в юному віці зацікавився чернечим життям і вирушив на духовні випробування до єгипетських монастирів, де перейняв сувору аскетичну традицію. Після повернення заснував монастир, у якому сам навчав і наставляв своїх братів.
Святий Герман увійшов в історію як один із найсміливіших і найпослідовніших захисників християнської традиції в добу жорстких випробувань. Він народився у впливовій родині у Візантії, зрікся світського життя і обрав шлях духовного служіння. Був патріархом Константинопольським, проте через конфлікт з імператором був вимушений піти у вигнання.
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