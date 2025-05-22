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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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Всемирный день медицинских сестер и Международный день предотвращения синдрома хронической усталости: что еще празднуют 22 мая

Киев • УНН

 • 332 просмотра

22 мая отмечают Всемирный день медсестер, день предотвращения синдрома усталости, и чествуют память святых Епифания и Германа. Также в этот день отмечают День Весак и Всемирный день меланомы.

Всемирный день медицинских сестер и Международный день предотвращения синдрома хронической усталости: что еще празднуют 22 мая

Сегодня, 22 мая, отмечается Всемирный день медицинских сестер и Международный день предотвращения синдрома хронической усталости. Также христиане чтят память святых Епифания и Германа, пишет УНН.

Всемирный день медицинских сестер

Фактически этому празднику уже более ста лет, но официально его ввели только в 1971 году. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию, которая носит название Международный совет медицинских сестер. Впервые служба сестер милосердия была организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингейл. Больше всего количество медсестер в Финляндии - на 100 000 человек приходится 2162 медсестры. На Гаити на 100 тысяч человек приходится пять медсестер.

Международный день предотвращения синдрома хронической усталости

Этот день является уникальной возможностью остановиться и задуматься над своим самочувствием. В безудержном ритме жизни люди часто не отличают обычную усталость с чем-то значительно более опасным — эмоциональным выгоранием, которое тихо подтачивает силы. Это не просто усталость, которую можно преодолеть сном или отпуском. Эта проблема требует серьезных мер, в частности общение с психологом.

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День Весак

Это ежегодный праздник, который отмечают буддисты во многих странах мира. Его посвящают рождению, просветлению и смерти Будды. День Весак отмечается в день полнолуния, приходящийся на май или июнь.

Всемирный день меланомы

Отмечается во второй понедельник мая. Его цель – напомнить людям о возрастающей угрозе распространения злокачественной меланомы. Эти майские мероприятия во второй декаде месяца носят традиционный ежегодный характер.

Воспоминание святых Епифания и Германа

Святой Епифаний был выдающимся богословом и церковным деятелем IV века, который всю свою жизнь посвятил обороне христианской веры от ложных учений. Он родился в Палестине и уже в юном возрасте заинтересовался монашеской жизнью и отправился на духовные испытания в египетские монастыри, где перенял суровую аскетическую традицию. После возвращения основал монастырь, в котором сам учил и наставлял своих братьев.

Святой Герман вошел в историю как один из самых смелых и последовательных защитников христианской традиции в эпоху жестких испытаний. Он родился во влиятельной семье в Византии, отрекся от светской жизни и избрал путь духовного служения. Был патриархом Константинопольским, однако из-за конфликта с императором был вынужден уйти в изгнание.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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