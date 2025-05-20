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Statue stolen from Jim Morrison's grave found after nearly 40 years

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Бюст Джима Моррисона, похищенный с его могилы на кладбище Пер-Лашез, случайно нашла французская полиция во время обыска. Он был покрыт граффити и с поврежденным носом.

Statue stolen from Jim Morrison's grave found after nearly 40 years

Почти через 40 лет был найден бюст фронтмена музыкальной группы The Doors Джима Моррисона, похищенный с его могилы на знаменитом кладбище Пер-Лашез в Париже. Французская полиция случайно обнаружила его во время обыска в рамках совершенно не связанного с этим расследования.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на RollingStone.

Детали

Как отмечает издание, бюст, покрытый граффити, правоохранители обнаружили через 37 лет после его исчезновения. Обстоятельства этой находки были случайными, ведь обыски, во время которых нашлась статуя, были связаны с мошенничеством.

Власти еще не обнародовали подробности, а следовательно, остается загадкой, кто был причастен к похищению статуи и где она была спрятана все эти годы.

Также непонятно, как отмечается в публикации, будет ли статуя теперь возвращена на могилу Моррисона. С момента исчезновения статуи ходило много слухов о краже.

Двое анонимных поклонников взяли на себя ответственность за это в журнале Globe, через несколько недель, по данным Vanity Fair, после исчезновения статуи.

Хотя некоторые предполагают, что на самом деле это администрация Пер-Лашез убрала бюст, чтобы сохранить его.

Представители имения Моррисона рассказал "Rolling Stone", что они "рады услышать новость" о находке статуи, добавив:

Очевидно, что это часть истории, и семья Джима хотела видеть ее на его могиле, поэтому приятно видеть, что ее нашли

Добавим

Бюст Моррисона был создан хорватским художником Младеном Микулиным и открыт в 1981 году на 10-ю годовщину смерти Моррисона.

В течение семи лет пребывания бюста на его надгробии поклонники покрывали его граффити, а также откалывали части для сувениров.

На фотографии, опубликованной французскими властями после находки бюста, видно, что он покрыт надписями и не имеет части носа.

Могила Моррисона является определенной святыней для фанатов Doors, которые годами стекались на кладбище, чтобы отдать дань его памяти.

Кроме украшения могилы Моррисона граффити, фанаты также начали писать указатели к могиле на надгробиях других людей, похороненных на Пер-Лашез.

Напомним

Режиссеры Макмехон и Макгурти создали документальный фильм "Становление Led Zeppelin" с участием всех живых участников группы. 

Легендарная рок-группа The Rolling Stones отменила запланированные концерты в Европе на лето 2025 года из-за сложностей с согласованием дат. 

Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона, умер в возрасте 65 лет02.04.25, 08:25 • 7534 просмотра

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