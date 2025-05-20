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Викрадену з могили Джима Моррісона статую знайшли через майже 40 років

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Бюст Джима Моррісона, викрадений з його могили на кладовищі Пер-Лашез, випадково знайшла французька поліція під час обшуку. Він був вкритий графіті та з пошкодженим носом.

Викрадену з могили Джима Моррісона статую знайшли через майже 40 років

Майже через 40 років було знайдено бюст фронтмена музичного гурту The Doors Джима Моррісона, викрадений з його могили на знаменитому кладовищі Пер-Лашез у Парижі. Французька поліція випадково виявила його під час обшуку в рамках абсолютно не пов'язаного з цим розслідування.

Про це повідомляє УНН із посиланням на RollingStone.

Деталі

Як зазначає видання, бюст, вкритий графіті, правоохоронці виявили через 37 років після його зникнення. Обставини цієї знахідки були випадковими, адже обшуки, під час яких знайшлась статуя, були пов'язані із шахрайством.

Влада ще не оприлюднила подробиць, а отже залишається загадкою, хто був причетним до викрадення статуї та де вона була схована всі ці роки.

Також незрозуміло, як зазначається у публікації, чи буде статуя тепер повернута на могилу Моррісона. З моменту зникнення статуї ходило багато чуток щодо крадіжки.

Двоє анонімних шанувальників взяли на себе відповідальність за це в журналі Globe, через кілька тижнів, за даними Vanity Fair, після зникнення статуї.

Хоча деякі припускають, що насправді це адміністрація Пер-Лашез прибрала бюст, щоб зберегти його.

Представники маєтку Моррісона розповів "Rolling Stone", що вони "раді почути новину" про знахідку статуї, додавши:

Очевидно, що це частина історії, і родина Джима хотіла бачити її на його могилі, тому приємно бачити, що її знайшли

Додамо

Бюст Моррісона був створений хорватським художником Младеном Мікуліним та відкритий у 1981 році на 10-ту річницю смерті Моррісона.

Протягом семи років перебування бюста на його надгробку шанувальники покривали його графіті, а також відколювати частини для сувенірів.

На фотографії, опублікованій французькою владою після знахідки бюста, видно, що він покритий написами й не має частини носа.

Могила Моррісона є певною святинею для фанатів Doors, які роками стікалися на цвинтар, щоб віддати шану його пам'яті.

Окрім прикрашання могили Моррісона графіті, фанати також почали писати вказівки до могили на надгробках інших людей, похованих на Пер-Лашез.

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