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Показали первую службу Епифания как главы новой Православной Церкви Украины

Киев • УНН

 • 38837 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В сети появилось видео с фрагментами первой литургии предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины (ПЦУ) Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины, которая состоялась 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе. Видео обнародовали на странице ПЦУ в Facebook, передает УНН.

Показали первую службу Епифания как главы новой Православной Церкви Украины

"Первая Литургия новоизбранного Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Епифания в Михайловском Златоверхом соборе (16.12.2018)", - говорится в подписи к видео.

Его блаженству сослужил епископат и духовенство объединенной Церкви.

В свою очередь Его блаженство, Митрополит Епифаний поблагодарил всех за теплые слова поздравлений и заверил, что с Божьей помощью и благодаря совместному упорному труду "достигнем не только единства всего украинского Православия, но и спасения собственной души. Предстоятель отметил, что мы должны любить даже тех, кто нас ненавидит, ведь грех - разделяет, а любовь способна соединить", пишут Киевские епархиальные ведомости.

Напомним, имя Епифания провозгласили на литургии в резиденции патриарха Константинопольского.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

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