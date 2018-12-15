Об'єднавчий собор ухвалив статут помісної Православної церкви України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Об'єднавчий собор українських православний церков у суботу, 15 грудня, затвердив статут автокефальної помісної Православної церкву України, що є важливим рішенням. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, передає УНН.
"Важливо, що затверджено також статут цієї автокефальної церкви. І після вручення Томосу, що відбудеться 6 січня у Стамбулі під час літургії в Патріаршому Свято-Георгієвському соборі Патріархом Варфоломієм - це буде за новим стилем, Богоявлення буде святкувати Константинопольська церква, - і тоді уже обраний предстоятель Блаженніший митрополит Епіфаній отримає цей Томос... І тоді вже, власне, після вручення Томосу, Українська православна церква стане повноцінною, повноправною, 15-ю церквою у світовому диптиху православних церков", - зазначив Юраш.
Він висловив думку, що на цій події у Стамбулі буде і Президент України, й інше вище керівництво держави.
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
Президент України Петро Порошенко під час представлення предстоятеля єдиної помісної Української православної церкви Епіфанія вжив назву титула "митрополит Київський та всієї України", а не патріарх.