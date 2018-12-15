Порошенко представив Епіфанія з титулом митрополита Київського та всієї України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час представлення предстоятеля єдиної помісної Української православної церкви, ким став митрополит Переяславський і Білоцерківський УПЦ КП Епіфаній, вжив назву титула "митрополит Київський та всієї України", передає УНН.
"Дозвольте представити вам новообраного предстоятеля, Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Саме йому випадає почесна місія поїхати до Стамбулу та отримати Томос", - зазначив Президент у Twitter.
Раніше ЗМІ повідомляли, що проект статуту Автокефальної української православної церкви передбачає, що нову церкву очолюватиме предстоятель з титулом митрополит Київський, а не патріарх.
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору у Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
Дозвольте представити вам новообраного предстоятеля, Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Саме йому випадає почесна місія поїхати до Стамбулу та отримати Томос.— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 грудня 2018 р.