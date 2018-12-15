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Порошенко представил Епифания с титулом митрополита Киевского и всей Украины

Киев • УНН

 • 14598 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время представления предстоятеля единой поместной Украинской православной церкви, кем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский УПЦ КП Епифаний, употребил название титула "митрополит Киевский и всей Украины", передает УНН.

Порошенко представил Епифания с титулом митрополита Киевского и всей Украины

"Позвольте представить вам новоизбранного Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия поехать в Стамбул и получить Томос", - отметил Президент в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что проект устава Автокефальной Украинской православной церкви предусматривает, что новую церковь будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Позвольте представить вам новоизбранного Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия поехать в Стамбул и получить Томос.

- Петр Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018

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