Объединительный собор принял устав поместной Православной церкви Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Объединительный собор украинских православный церквей в субботу, 15 декабря, утвердил устав автокефальной поместной Православной церкви Украины, что является важным решением. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает УНН.
"Важно, что утвержден также устав этой автокефальной церкви. И после вручения Томоса, которое состоится 6 января в Стамбуле во время литургии в Патриаршем Свято-Георгиевском соборе Патриархом Варфоломеем - это будет по новому стилю, Богоявление будет праздновать Константинопольская церковь, - и тогда уже выбранный предстоятель Блаженнейший митрополит Епифаний получит этот Томос... И тогда уже, собственно, после вручения Томоса, Украинская православная церковь станет полноценной, полноправной, 15-й церковью в мировом диптихе православных церквей", - отметил Юраш.
Он высказал мнение, что на этом событии в Стамбуле будет и Президент Украины, и другое высшее руководство государства.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.
Президент Украины Петр Порошенко во время представления предстоятеля единой поместной Украинской православной церкви Епифания использовал название титула "митрополит Киевский и всей Украины", а не патриарх.