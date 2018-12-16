Ім‘я Епіфанія виголосили на літургії у резиденції патріарха Константинопольського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У резиденції патріарха Константинопольського, в Патріаршому храмі святого Георгія в Стамбулі на літургії було виголошене ім‘я Блаженнійшого Епіфанія. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій Зоря, передає УНН.
“Ім‘я Блаженнійшого Епіфанія серед імен Предстоятелів було виголошене на літургії у Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі у присутності Вселенського Патріарха Варфоломія”, — написав Зоря.
Так, раніше у неділю у Михайлівському Золотоверхому соборі в столиці митрополит Київський і всієї України, Блаженнійший Епіфаній провів першу літургію у якості Предстоятеля єдиної Помісної автокефальної православної церкви України.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія. На голосуванні за предстоятеля нової автокефальної помісної Православної церкви України він здобув перемогу над митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном з відривом у 20 голосів.
Як повідомляв УНН, Константинопольський патріарх Варфоломій має намір вручити 6 січня томос (указ) про автокефалію предстоятелю Автокефальної Помісної Православної церкви України митрополиту Епіфанию.