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Имя Епифания провозгласили на литургии в резиденции патриарха Константинопольского

Киев • УНН

 • 18307 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В резиденции патриарха Константинопольского, в Патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле на литургии было произнесено имя Блаженнейшего Епифания. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook руководитель Информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря, передает УНН.

Имя Епифания провозгласили на литургии в резиденции патриарха Константинопольского

“Имя Блаженнейшего Епифания среди имен Предстоятелей было произнесено на литургии в Патриаршем соборе св. Георгия на Фанаре в присутствии Вселенского Патриарха Варфоломея”, - написал Зоря.

Так, ранее в воскресенье в Михайловском Златоверхом соборе в столице митрополит Киевский и всея Украины, Блаженнейший Епифаний провел первую литургию в качестве Предстоятеля единой Поместной автокефальной православной церкви Украины.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания. На голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины он одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов.

Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить 6 января томос (указ) об автокефалии предстоятелю автокефальной Поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

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