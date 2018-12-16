Имя Епифания провозгласили на литургии в резиденции патриарха Константинопольского
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В резиденции патриарха Константинопольского, в Патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле на литургии было произнесено имя Блаженнейшего Епифания. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook руководитель Информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря, передает УНН.
“Имя Блаженнейшего Епифания среди имен Предстоятелей было произнесено на литургии в Патриаршем соборе св. Георгия на Фанаре в присутствии Вселенского Патриарха Варфоломея”, - написал Зоря.
Так, ранее в воскресенье в Михайловском Златоверхом соборе в столице митрополит Киевский и всея Украины, Блаженнейший Епифаний провел первую литургию в качестве Предстоятеля единой Поместной автокефальной православной церкви Украины.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания. На голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины он одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов.
Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить 6 января томос (указ) об автокефалии предстоятелю автокефальной Поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.