Митрополит Епіфаній проводить перше Богослужіння у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Михайлівському Золотоверхому соборів у столиці митрополіт Київського і всієї України Епіфаній проводить першу літургію у якості Предстоятеля єдиної Помісної автокефальної православної церкви України, повідомляє УНН.
Богослужіння розпочалося о 10 годині. У церкві зібралося до двох сотень вірян та церковників.
Нагадуємо, Митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній на голосуванні за предстоятеля нової автокефальної помісної Православної церкви України здобув перемогу над митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном з відривом у 20 голосів. Згідно Статуту УПЦ, повний титул митрополита Епіфанія та назву новоствореної Помісної Церкви.
Згідно Статуту ім‘я Предстоятеля автокефальної помісної Православної Церкви України підноситься у всіх храмах Церкви за формулою “Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України”. Офіційна назва згідно Статуту — Православна Церква України.
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