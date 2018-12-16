Митрополит Епифаний проводит первое Богослужение в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Михайловском Златоверхом соборе в столице митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проводит первую литургию в качестве Предстоятеля единой Поместной автокефальной православной церкви Украины, сообщает УНН.
Богослужение началось в 10 часов. В церкви собралось около двух сотен верующих и церковников.
Напоминаем, Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний на голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов. Согласно Уставу УПЦ, полный титул митрополита Епифания и название вновь Поместной Церкви.
Согласно Уставу имя Предстоятеля автокефальной поместной Православной Церкви Украины возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины. Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украина.
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